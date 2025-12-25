Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Рубль стал самой крепкой валютой в мире в 2025 году. Причем это не заявление нашего Центробанка, который хвастается успехами, а данные финансовых аналитиков агентства Bloomberg.

По их подсчетам наша национальная валюта вошла в ТОП-5 самых прибыльных активов на планете — после платины, серебра, палладия и золота. С начала года рубль укрепился почти на 50% по отношению к американскому доллару. В последний раз такие темпы фиксировали в 1994 году.

Агентство отмечает: стать более сильным рублю помогло существенное снижение спроса на иностранную валюту внутри России. В первую очередь, речь, конечно же, о долларах и евро. А денежно-кредитная политика Центробанка сделала активы в рублях более привлекательными для россиян.

