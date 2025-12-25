Балабанову установят памятник в виде трамвая

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Памятник будет установлен в родном городе режиссера —Екатиренбурге.

В Петербурге представлен финальный вариант и самый большой макет памятника режиссеру Алексею Балабанову. Это технический вагон трамвая, на котором от бандитов спасался Данила Багров в легендарном фильме «Брат».

Некоторые детали скульптуры еще могут дорабатываться. Но общая концепция уже ясна. Ремонтный вагон, у которого нет маршрута, он просто едет туда, где нужна помощь, и на краю сидит печальный режиссер, придумавший этот символ.

В идеале памятник хотят сделать в масштабе один к одному. И его автор объяснил почему.

«Саму платформу можно использовать под разные вещи. Сейчас есть запрос от свердловского рок-клуба, может концерт там провести, функционал у памятника расширяется очень сильно», — рассказал скульптор Мейрам Баймуханов.

Памятник отольют в бронзе, а установят в мае следующего года в Екатеринбурге. Это родной город Алексея Балабанова, где и начинался его творческий путь.