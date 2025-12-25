«Королева взяток»: суд неожиданно сократил срок экс-главе банка БКФ Миримской

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Неожиданное решение по одному из самых громких коррупционных дел принял сегодня кассационный суд в Москве. Он снизил срок лишения свободы Ольге Миримской, которую еще во время следствия прозвали «королевой взяток».

Год назад бывшую банкиршу приговорили к 19 годам, а сегодня уменьшили срок больше чем в два раза. Такие решения принимаются не часто. Что повлияло на судей — в этот раз узнал корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев.

Во время этого процесса Ольга Миримская не проронила ни слова. Скромно сидела на скамье подсудимых, закрыв лицо капюшоном. Как будто старалась быть противоположностью своих многочисленных представителей. Они точно никого не стеснялись. Вели себя вызывающе, пытались спорить и даже неудачно шутить.

— Пересмотр обвинения выглядит странно…

— С Вашей точки зрения…

— В принципе и для народа тоже. Вы не замечаете того, что говорите в силу того, что вы не из народа?

— Нет, конечно! Я профессиональный участник процесса. Какой же я народ?

Со стороны может сложиться впечатление, что юристов практически не волнует исход этого дела. Но для их клиентки, которую прозвали «королевой взяток» — оно имеет ключевое значение. Решается, где когда-то одна из богатейших женщин страны проведет ближайшие годы.

На преступный путь Миримская встала еще в 2016 году, когда дала взятку следователю. Хотела, чтобы он сфальсифицировал и возбудил дело в отношении ее бывшего сожителя. Пара никак не могла мирно поделить ребенка.

Далее было три попытки дать взятку судьям — за нужное решение. Все это удалось доказать. Миримскую отправили в колонию на 19 лет. Но она по-прежнему предпринимает попытки избежать наказания. Вместе со своими защитниками требует снизить срок вдвое, ссылаясь на то, что суд первой инстанции не учел ее материнские чувства: это от любви к ребенку она совершала тяжкие преступления.

У опытных юристов такая постановка вопроса вызывает только недоумение.

«Ты осознала? „Ну да, я была не права. Давала взятки четыре раза, чтобы подкупить судей“. Материнские чувства? Ну ладно. Свободна, воспитывай своего ребенка. Мы открываем ящик Пандоры. Любой адвокат или сиделец будет ссылаться на это дело и прикладывать его как сложившуюся судебную практику», — считает доктор юридических наук Людмила Айвар.

Речь идет о том, что Миримская может предпринять дальше. Скостив срок, она может продолжить добиваться смягчения наказания. Например, убедит суд, что ей нужно заменить лишение свободы — обязательными работами.

Признаки того, что «королева взяток» готовит такую махинацию, уже есть. Из колонии в Ивановской области ее недавно перевели в Калужскую. Официально — поближе к дому в Москве, но решение странное. Во-первых, ближайшая к столице колония — другая, в Московской области. А во-вторых, недалеко от новой, Калужской колонии располагаются предприятия, принадлежащие Миримской.

В определенный момент это может сыграть ей на руку. Если суд вдруг заменит ей реальный срок на обязательные работы, она сможет трудиться руководителем на своем заводе. Вернется к прежней жизни, но по бумагам — это и будет ее наказанием. Такого в российской судебной практике еще не бывало.

«Если мы рассматриваем вопрос освобождения от наказания или замены неотбытой части наказания на более мягкое наказание, то есть четкие критерии. Материнских чувств там нет. От словам совсем. Каждая сидящая женщина может сказать, что у нее есть материнские чувства. Я, мол, убила этого козла, потому что мои материнские чувства превысили мое терпение, и страдания моего ребенка, поэтому из свох 25 лет отсижу год, у меня материнские чувства, мне надо кормить ребенка. Это вообще как, стесняюсь спросить?» — негодует Людмила Айвар.

Но самое страшное — если у «королевы взяток» получится реализовать свой план, ее схему могут взять на вооружение коррупционеры всех мастей. Лазейка позволит им наслаждаться прежней жизнью вместо того, чтобы отбывать заслуженное наказание.

Первую часть своей задумки Ольга Миримская уже воплотила. Второй кассационный суд пошел ей навстречу и снизил срок лишения свободы с 19 лет — до 8 лет и 9 месяцев.

«Таких прецедентов практически не было. Штучный экземпляр, как бриллиантик такой, штучный. За несколько десятков граммов наркотиков дают по 20-25 лет лишения свободы. Никто же не учитывает, что мать занималась торговлей наркотиками для того, чтобы прокормить собственных детей, которых у нее шестеро, например. Вы знаете, я лет 30 практикую, и никогда не встречала с такого самостоятельного, оригинального решения», — поделилась Айвар.

Один год Миримская уже отсидела, еще 3 года в СИЗО по закону надо умножить на полтора. Вот и получается, что бизнесвумен уже отбыла две трети срока. Теперь она может просить суд отпустить ее условно-досрочно или изменить наказание на более мягкое. Если так и произойдет — уже в начале следующего года преступница, которая систематически нарушала закон и подозревалась в финансировании запрещенной в России организации «Правый сектор*», как ни в чем ни бывало вернется домой.

* — запрещенная в РФ организация