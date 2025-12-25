Основательница РЕН ТВ: с чем связано имя Ирены Лесневской

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Журналистка ушла из жизни на 84-м году.

Стало известно о смерти основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. Ей было 83 года.

Имя Лесневской очень известно среди журналистов. С ней связаны важные вехи в истории российского телевидения. Карьера Лесневской развивалась стремительно. Начинала она простым помощником режиссера, затем работала редактором. Ну, а после стояла у истоков телепремии ТЭФИ, входила в состав Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».

