Путину передали список осужденных для возможного помилования

Речь шла о категориях тех преступников, которые потенциально могут подпадать под данный акт власти.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева направила президенту России Владимиру Путину список осужденных, которых, по мнению ведомства, можно рассмотреть для помилования. Об этом журналистам сообщил председатель Совета Валерий Фадеев.

По его словам, инициатива была реализована по просьбе главы государства. Фадеев подчеркнул, что полностью поддерживает позицию Меркачевой и считает ее предложения обоснованными. При этом он уточнил, что конкретного перечня фамилий на заседании СПЧ у нее не было — речь шла о категориях осужденных, которые потенциально могут подпадать под помилование.

«Ева Меркачева передала президенту список. Я ее абсолютно поддерживаю», — отметил Фадеев, добавив, что предложения были сформированы после заседания Совета.

Также глава СПЧ выразил сомнение, что решение о помиловании будет принято до наступления Нового года. Он напомнил, что амнистии, как правило, приурочивают к праздникам или значимым датам, тогда как помилование — процедура индивидуальная и может быть осуществлена вне привычного графика.

До этого, 9 декабря, Путин попросил Еву Меркачеву подготовить и направить предложения, касающиеся так называемого «новогоднего помилования», в ходе заседания Совета по правам человека. Тогда Меркачева заявила, что считает возможным помиловать в преддверии праздников тех, кто впервые осужден за нетяжкие и ненасильственные преступления.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин призвал активнее включать регионы в выработку общероссийских решений.

