Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Фото, видео: 5-tv.ru
Награждение совпало с юбилеем дипломата.
Президент России Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.
Награда была вручена за профессиональный вклад и многолетнюю службу.
В свою очередь Мария Захарова, выступая на церемонии, поблагодарила президента РФ за высокую оценку своей работы, а также Министерство иностранных дел, которому, по ее словам, она служит с чувством ответственности и признательности за доверие и наставничество.
Дипломат отметила, что награда совпала с ее юбилеем. Она подчеркнула, что данный день является прежде всего праздником для ее родителей.
В своей речи Захарова отдельно обратилась к матери и отцу — Владимиру Юрьевичу и Ирине Владиславовне. Она подчеркнула, что именно они научили ее любить Россию, уважать историю Родины, культуру и народ.
По словам дипломата, родители передали ей важный жизненный принцип — все достижения и свершения необходимо посвящать своей стране. Также Захарова поблагодарила родителей за воспитание и призналась, что именно их ценности стали для нее основой служения Родине.
Мария Захарова занимает пост официального представителя МИД РФ с 2015 года и является одним из ключевых публичных голосов российской внешней политики.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин публично поздравил Марию Захарову с юбилеем.
