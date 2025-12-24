Фото, видео: 5-tv.ru

Сотрудники рассказали воспитанникам детских учреждений о знаменитых путешественниках.

Тайны и загадки Арктики раскрывали сегодня воспитанники детских учреждений. На Северный полюс они отправились во время «Научной елки». Уникальную экскурсию провели сотрудники Политехнического музея и музея современной истории России. Дети узнали о знаменитых путешественниках. И сами смогли попробовать себя в роли полярников.

«Дети не только узнают об Арктике и научных станциях, о ресурсах богатейших в Арктике, об их красотах, но и научатся многому новому и полезному для себя, например, как вязать морские узлы, какие обозначения флагами происходят на военно-морском флоте», — рассказал генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.

«Увидят они и костюмы полярников, папанинцев, и известного ученого-океанолога Артура Чилингарова, узнают основные этапы освоения Арктики и, путешествуя по залам, соберут «рюкзачок полярников», — добавила заместитель генерального директора музея современной истории России по научно-просветительской работе Надежда Царева.

Еще больше погрузиться в атмосферу помогли научные квесты и эксперименты с эффектом присутствия. Ну а в финале всех ждала новогодняя елка с сюрпризами и подарками.

