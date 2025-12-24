Самолет «Байкал» с российским двигателем и винтом совершил первый полет

Фото, видео: 5-tv.ru

Лайнер создают специально для полетов туда, где нет бетонных взлетных полос.

Событие, которое сделает ближе труднодоступные районы севера и Дальнего Востока, произошло в Екатеринбурге.

Там впервые в небо подняли самолет «Байкал» с российским двигателем. Это девятиместный легкомоторный лайнер, который создают специально для полетов в отдаленные населенные пункты, где нет аэродромов с бетонными взлетными полосами.

Сложность в том, что двигатели необходимой мощности в России не создавали несколько десятилетий. И вот настоящий прорыв: как рассказали летчики, они достигли заданной скорости в 210 километров. Силовая установка отработала без замечаний.

Ранее 5-tv.ru писал, что развитие отечественного авиастроения остается одной из ключевых задач для России, напрямую влияющих как на экономику, так и на доступность авиаперевозок. Подробнее об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства пояснил, что у России есть сильные традиции в военной и гражданской авиации, однако исторически гражданские самолеты нередко создавались как производные от военно-транспортных машин.

