Подорванный автомобиль эвакуирован, его ждет серия экспертиз.

Украинский след сейчас может появиться в ночной атаке на юге Москвы, в результате которой погибли двое полицейских и сам подрывник. Главное управление разведки Украины пытается взять на себя ответственность за эту атаку. Уже известно, что злоумышленник и сам возможно стал жертвой телефонных мошенников. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков все объяснит.

На данный момент на улице Елецкой продолжаются следственные действия. Район подрыва оцеплен полицией. Десятки кинологов с собаками пошагово обходят каждый автомобиль в округе — силовики проверяют территорию на предмет наличия второго взрывного устройства.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Подорванный служебный автомобиль уже эвакуирован, его ждет серия экспертиз. Мощный взрыв на улице Елецкой прогремел сегодня во втором часу ночи, перепугав сотни жителей окрестных домов.

Взрыв прогремел в нескольких метрах от местного отдела полиции.

Незадолго до этого, у машины прохожие видели подозрительного мужчину в маске и капюшоне. По версии следствия, полицейские попытались задержать его, после чего в действие было приведено взрывное устройство. Сотрудники МВД и неизвестный погибли на месте.

«Стояли с другом, парковали машину вот за этим домом. Услышали просто взрыв. Как раз вот с той стороны, громкий взрыв. Ничего не увидели, просто шок», — рассказал очевидец.

Личность подрывника пока не раскрывается, но уже известно, что мужчина приехал из Ивановской области. По нашей информации, действовал по указанию мошенников. Аферисты взломали его аккаунт с Госуслуг и сообщили, что он «сотрудничает с органами власти и срывает шпионскую операцию». Позже они же поручили подложить взрывное устройство под автомобиль полицейских.

«Второй раз за два дня происходит взрыв. Пока что характер взрыва не определен. И вышло так, что при полной громкости в наушниках я услышала этот взрыв так, будто дома», — рассказала местная жительница Елизавета.

Ответственность за это преступление сейчас пытаются взять на себя террористы из Главного управления разведки Украины. По крайней мере, англоязычная украинская газета Kyiv Post публикует статью с громким заголовком: там журналисты, ссылаясь на свои источники, пишут, что ГУР подтверждает свою причастность к этому нападению.

При том, что только позавчера на соседней улице, всего в сотнях метрах отсюда, был подорван другой автомобиль, начальника оперативной подготовки Генерального штаба, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. К чему тоже могут быть причастны украинские спецслужбы, подчерк характерный.

«Мы сейчас на месте трагедии. Именно тут стоял автомобиль генерала. Рядом куски кузова и осколки от фар. Здесь же местные жители организовали стихийный мемориал. Поставили цветы и зажгли свечи», — показал корреспондент.

По факту сегодняшнего нападения возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Лейтенант полиции Илья Климанов пришел на службу два года назад. Ему было всего 24 года. Его коллега и лучший друг, 25-летний Максим Горбунов, в полиции с 2022 года. Совсем недавно у него родилась дочка.

