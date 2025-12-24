На Украине 7 января будут праздновать День программиста вместо православного Рождества

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

Инициатива была предложена Зеленским.

Вместо Рождества 7 января на Украине будет отмечаться День программиста. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на указ главы государства Владимира Зеленского.

С 2023 года власти страны на законодательном уровне утвердили 25 декабря официальным праздником Рождества. Причиной тому послужило желание следовать западным традициям и переходом на новоюлианский календарь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сообщил о планах пересмотреть государственный календарь страны. Власти Украины рассматривают изменения праздничных и памятных дат по нескольким причинам.

В частности, часть действующих праздников совпадает с событиями, связанными с текущим военным конфликтом, что, по мнению руководства страны, требует пересмотра. Кроме того, изменения рассматриваются в рамках политики отказа от советского наследия, при котором несколько памятных дат приходились на один и тот же день.

Зеленский напомнил, что Рождество в Украине уже было перенесено на 25 декабря, и отметил, что аналогичный подход может быть применен и к другим праздникам. При этом он указал, что практическое значение этих изменений ограничено, поскольку с начала конфликта многие праздничные дни формально перестали быть выходными.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

