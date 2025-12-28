Целая вечность: почему во время занятий спортом время идет медленнее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это не иллюзия — мозг действительно «замедляется».

Ученые из Итальянского технологического института подтвердили, что бег заставляет мозг переоценивать продолжительность времени на девять процентов из-за когнитивных усилий на координацию. Об этом сообщает Daily Mail.

Ничто не кажется таким медленным, как минута на беговой дорожке. Исследователи провели эксперимент с 22 участниками: они смотрели на изображение на экране две секунды, а затем оценивали, равно ли время до следующего. Задание повторяли в разных условиях — стоя на месте, идя задом наперед и бегая на дорожке. Анализ показал, что во время бега участники переоценивали время примерно на девять процентов.

Предыдущие исследования связывали эффект с ростом частоты сердечных сокращений во время тренировки. Однако новое исследование установило, что причина в больших затратах умственной энергии на поддержание равновесия и координации при беге.

Команда под руководством Томмазо Бартолини отметила, что точное восприятие времени необходимо для повседневных дел, но субъективное ощущение часто не совпадает с физической продолжительностью. К таким ситуациям относятся ожидание автобуса или разогревание еды в микроволновке, которые тянутся дольше. Другой пример — веселый отдых, когда время летит незаметно.

Во время ходьбы задом наперед искажение составило семь процентов. Хотя бег сильнее повышает пульс по сравнению с такой ходьбой, эффект времени оказался схожим. Дело не в физиологических нагрузках вроде сердцебиения, а в когнитивных усилиях на контроль сложных движений. Исследователи подчеркнули, что результаты требуют осторожности в интерпретации искажений времени при физической активности как чисто физиологических. Полученные данные побуждают ученых учитывать роль когнитивных факторов в сложных моторных задачах.

Ранее исследование из Университета Аль-Садик в Ираке опросило более 1000 человек о том, наступают ли Рождество или Рамадан быстрее с годами. Участники прошли тесты на память, внимание к времени, учли возраст, пол и социальную жизнь. Анализ выявил, что 70 процентов и 76 процентов соответственно ощущают ускорение праздников. Это чаще случалось у тех, кто больше фокусируется на времени, забывает планы или любит праздники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.