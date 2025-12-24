«Я же мальчишка еще»: 61-летний Александр Гордон объявил о шестом браке

Фото: legion-media/Photographers

Телеведущий раскрыл возраст новой избранницы.

Телеведущий Александр Гордон женится в шестой раз, об этом он рассказал в интервью Антону Красовскому, которое вышло 24 декабря. Как следует из слов самого Гордона, на момент записи разговора до регистрации брака оставалось около двух с половиной дней.

В ходе беседы Александр Гарриевич уточнил, что его избраннице 23 года. Имя будущей супруги он раскрывать не стал. Отвечая на вопрос о том, каким по счету станет этот брак, Гордон отметил, что сам он жен не считает, добавив, что, по его словам, этим обычно занимаются они.

Интервьюер также поинтересовался, почему спутницы жизни Гордона, как правило, значительно моложе его. Телеведущий дал понять, что не ставит перед собой цель выбирать более молодых женщин. По его словам, он просто влюбляется, не ориентируясь на возраст.

«Я же мальчишка еще», — охарактеризовал себя телеведущий.

В ноябре текущего года Александр Гордон был замечен на публике вместе с прежней супругой Софией Каландадзе, которой также 23 года. Разница в возрасте между ними составляет 38 лет.

Гордон и Каландадзе поженились в закрытой обстановке и обвенчались в 2022 году. На момент заключения брака девушке было 20 лет.

Для Александра Гордона нынешний брак станет шестым официальным. От предыдущих отношений у телеведущего есть четверо детей — два сына и две дочери.

