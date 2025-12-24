Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд

Фото: www.globallookpress.com/McPHOTO/M. Gann via www.imago-im

Количество солнечных вспышек растет из-за корональных дыр на небесном теле.

Количество дней с магнитными бурями в 2025 году стало самым большим за последние десять лет. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума. За 358 дней с начала 2025 года магнитные бури зафиксировали в 69 случаях — в 2024 году их было 44. Текущий показатель сравним с рекордами 2015–2016 годов. При этом общее количество дней с максимальным индексом геомагнитных возмущений составило 164 — это на 75% больше, чем в прошлом году, и составляет максимум с 2005 года.

Рост числа магнитных бурь связан с тем, что на Солнце наблюдается исключительно много корональных дыр. По прогнозам экспертов, скорого снижения интенсивности геомагнитных явлений ждать не стоит — этот показатель останется высоким как минимум в течение первых месяцев 2026 года. Сейчас абсолютный рекорд XXI века остается за 2003 годом, когда было зафиксировано 154 дня с магнитными бурями.

