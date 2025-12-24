Беременная блогер Лерчек продолжит участвовать в судебных заседаниях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Чекалину ранее госпитализировали в больницу из-за угрозы выкидыша.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, будет присутствовать на судебных заседаниях по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж, несмотря на недавнюю госпитализацию с риском выкидыша. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

До этого партнер Валерии, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, рассказал, что Чекалину госпитализировали из-за угрозы выкидыша 23 декабря. Состояние блогера и ее ребенка стабильное в данный момент. За ними продолжают наблюдать врачи.

Чекалина подтвердила свою беременность 24 ноября. Отцом будущего ребенка является Сквиччиарини, а сама блогер воспитывает троих детей от предыдущего брака с экс-мужем Артемом Чекалиным.

Уголовное дело в отношении Валерии и Артема возбудили в октябре 2024 года. Экс-супругов, а также их сообщника заподозрили в незаконном выведении из России более 250 миллионов рублей в Дубай с использованием поддельных документов. Налоговая предъявила Чекалиной дополнительный счет на сумму свыше 28 миллионов рублей в мае.

Известно, что, 1 декабря, Чекалин, как и Лерчек, отрицал участие в выводе средств за границу, однако признал нарушение налогового законодательства. Блогер в свою очередь заявила, что средства за продажу марафона начислялись не ей, а зарегистрированной в ОАЭ компании. Она заявила, что не являлась учредителем ни одной организации, фигурирующей в деле.

