Дед Мороз раскрыл главный секрет: что получит ребенок, если вел себя плохо

Дед Мороз назвал главные составляющие всех сюрпризов от него для детей

Фото, видео: 5-tv.ru

На фабриках зимнего волшебника существуют специальные рудники.

Дед Мороз, живущий в московской усадьбе в Кузьминках, рассказал эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru, как формируются подарки для детей, и развеял популярный миф о наказании за плохое поведение.

По словам зимнего волшебника, многие считают, что если вести себя плохо, то подарка не будет, или принесут уголек. На самом деле все устроено иначе.

Как пояснил Дед Мороз, на его фабриках подарков существую специальные рудники. Из них добывают концентраты счастья и несчастья, которые затем и попадают в подарки. Так, ребенок обязательно получает подарок, однако содержание презента зависит от поведения — шанс 50 на 50.

«Мало кто знает, что на моих фабриках подарков есть еще рудники. И там из глубоких недр земли добываются концентрированные счастье или несчастье. И в каждый подарок попадает кусочек того или того», — отметил собеседник.

Волшебник добавил, что, если ребенок вел себя хорошо, тогда в подарок обязательно попадает кусочек счастья. Если же поведение было плохим, то волшебник оценивает ситуацию и решает, какой «концентрат» вложить, оставляя место для сюрприза.

«Так что, если ребенок себя хорошо вел, то я слежу, чтобы ему в подарок попал кусочек счастья. А вот, если себя плохо вел, то надо подумать насколько он себя плохо вел, и что с ним делать. Но подарок он получит», — заверил зимний волшебник.

Ключевое же в новогоднем подарке — не сама желаемая вещь, а больше энергия, которую она несет. То есть счастье или небольшой урок, зависящий от поведения ребенка.

