Падения Маска, ИИ-революция, Трамп: ключевые технологические события 2025 года

Они не просто оказали существенное влияние на экономику — изменился ландшафт Земли.

Уходящий год был полон грандиозных событий — от политического взлета и краха Илона Маска до влияния ИИ на экономику и ландшафт Земли. Об этом сообщает The Guardian.

Взлет и крах Илона Маска

В конце 2024 года поддержка Илона Маска президентом США Дональдом Трампом сделала его самым влиятельным человеком в мире без выборной должности. В 2025 году его правление длилось менее шести месяцев: Маск стремительно взлетел и рухнул после поста в X о том, что президент США фигурирует в документах Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.

За это время Маск разрушил структуры правительства США — уволил десятки тысяч людей, уничтожил системы защиты данных и агентства вроде USAid.

После краха Маск вернулся к бизнесу. SpaceX растет и готовит IPO в 2026 году. Возможно, проект станет самой дорогой частной компанией мира. Tesla же столкнулась с критикой, конкуренцией от дешевых китайских авто и стагнацией инноваций, что привело к глобальному спаду продаж.

Искуственный интеллект

Искусственный интеллект вышел из ниши в главное направление отрасли. «Великолепная семерка» — Apple, Amazon, Google, Microsoft, Meta, Nvidia и Tesla — инвестирует сотни миллиардов в ПО, которое должно взять на себя большую часть человеческой работы. Эти вложения обеспечивают рост экономики США, вызывая опасения финансового пузыря. США и Китай ведут гонку как в холодную войну: стартапы соревнуются за разработки, правительства решают о регулировании.

Для ИИ нужны центры данных — огромные здания с миллионами чипов. Они изменили ландшафт Земли: десятки миллиардов потрачены на землю, энергию, воду и чипы.

Трамп и техгиганты

В 2024–2025 годах Маск и коллеги из Кремниевой долины поддержали Трампа, пожертвовав миллионы на инаугурацию. Отрасль свернула DEI-программы эпохи Обамы, сотрудничает с ICE по иммиграции. Взамен получила отмену регуляций, друзей вроде Джей Ди Вэнса и Дэвида Сакса, а Трамп подписал приказ штатам не регулировать ИИ.

Запрет соцсетей в Австралии

Австралия ввела беспрецедентный запрет соцсетей для детей младше 16 лет. После исков и протестов техкомпаний он все же вступил в силу.

Тиль и апокалипсис

Самая странная новость — миллиардер Питер Тиль, инвестор и консерватор, прочитал лихорадочные лекции об антихристе и конце времен.

Эти события 2025 года в США, Китае и Австралии определили техотрасль: от политики Трампа в Вашингтоне до центров данных по миру. В итоге они могут привести к ИИ-доминированию, но с рисками пузыря и регуляций в 2026 году.

