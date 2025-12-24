Каннибал разместил объявление о поиске человека, которого можно убить и съесть

Фото: 5-tv.ru

На него откликнулись.

Армин Майвес убил и съел Бернда-Юргена Брандеса в 2001 году после знакомства в интернете. Мужчины подписали письменное соглашение — это подняло беспрецедентные юридические и моральные вопросы, пишет журнал People.

Шокирующее объявление

Два десятилетия назад немецкий суд рассмотрел немыслимый вопрос: является ли убийством умерщвление и поедание человека, который был на это согласен?

Армин Майвес разместил в онлайн-форуме для экстремальных сексуальных фантазий объявление о поиске хорошо сложенного мужчины для убийства и употребления в пищу. Бернхард Брандес откликнулся, и они встретились лично, чтобы составить письменное соглашение.

Защита Майвеса утверждала, что этот случай подпадает под немецкие законы об убийстве по требованию, наказание за которое предусматривает пять лет лишения свободы.

Жизнь жертвы

Брандес был успешным и финансово обеспеченным человеком. Он жил с девушкой по имени Беттина. Позднее она рассказала немецкому телевидению, что их союз рухнул после того, как Брандес признался во влечении к мужскому полу*.

Прокуратура заявила, что Брандес страдал тяжелым психическим расстройством и хотел покончить с собой. Перед смертью он употребил алкоголь и снотворное. С согласия жертвы убийца отрезал ему гениталии, после чего они вдвоем попытались съесть их. Брандес умер не сразу — он несколько часов истекал кровью, лежа в ванне, пока Майвес читал ему вслух роман по «Звездному пути».

Мотивы Майвеса

Майвес расчленил тело своей жертвы и хранил части в морозильной камере. В течение нескольких месяцев он употреблял их в пищу. В тюремном интервью каннибал объяснил, что его пристрастия вызваны желанием «поглотить другого человека». Он описывал свои наклонности как «мечту о младшем брате, которого можно сделать частью себя».

Судебные процессы и приговоры

В 2004 году Майвеса признали виновным в непредумышленном убийстве и приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Федеральный верховный суд Германии позднее отменил приговор как слишком мягкий и назначил повторное разбирательство.

На втором процессе прокуратура подчеркнула сексуальный и ритуальный характер преступления. В 2006 году суд приговорил Майвеса к пожизненному заключению за убийство.

