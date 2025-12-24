Mirror: в морозилке у мужчины нашли мертвую собаку и еще 26 — в спальне

Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными.

В Британии во время обыска в жилом доме правоохранители обнаружили 26 собак, запертых в клетках, а также мертвую собаку в морозильной камере. Об этом сообщает Mirror.

Подразделение по борьбе с опасными собаками совместно с полицейской группой и Королевским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) провели обыск в доме на Эмили-стрит в Блэкберне. Полицейские обнаружили там 26 собак, многие из которых были заперты в клетках и содержались в ненадлежащих условиях. Из морозильной камеры извлекли мертвую собаку.

Были выявлены и другие нарушения, связанные с жестоким обращением с животными. Несколько собак немедленно изъяли по соображениям гуманности.

Хозяину животных — 38-летнему Ли Райту — предъявили обвинение. Он явился в магистратский суд Блэкберна, признал вину и вернется для вынесения приговора в феврале следующего года. Райт уже был лишен права содержать собак на десять лет, это не первое его преступление против животных.

Позже ветеринарный врач осмотрел некоторых изъятых собак и установил, что у них были серьезные травмы. Из-за этих выводов офицеры полиции повторно посетили дом вместе с RSPCA и вывезли оставшихся собак с территории.

