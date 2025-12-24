Предновогодний стресс: на что жалуются россиянки перед праздниками

Фото: 5-tv.ru

Накануне торжеств нередко наваливаются горы обязанностей.

Около половины женщин в России отвечают за подготовку к Новому году самостоятельно. Предпраздничные заботы и хлопоты приводят женщин к выгоранию и раздражению. Life.ru выяснил, какие из предновогодних обязанностей давят на россиянок больше всего.

Чуть более четверти жительниц России делят подготовку к празднику поровну со всеми домочадцами. Лишь 17% получают помощь со стороны партнера и детей, и только в 13% семей большая часть ответственности ложится на мужчин, свидетельствуют данные программы лояльности «Х5 Клуб».

Почти каждая третья женщина страдает от нехватки инициативы со стороны других членов семьи. Подавляющее большинство респонденток испытывают финансовое давление, пятая часть из них хотела бы, чтобы муж или парень больше вкладывались в подготовку, а 17% нужна физическая помощь в работе по дому.

Наконец, наиболее утомительной обязанностью в преддверии Нового года для россиянок стали готовка и мытье посуды — на них пожаловались 36% опрошенных. На втором месте — генеральная уборка, затем планирование новогоднего стола и закупка ингредиентов. При этом 73% представительниц прекрасного пола предпочитают домашние блюда готовым из магазина.

