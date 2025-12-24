Второй подрыв за неделю: что известно о трагедии на юге Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство закрепили под автомобилем ДПС,

Появились новые детали взрыва на юге Москвы, в результате которого погибли двое полицейских и сам подрывник. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС. Причем, исполнитель вероятно действовал по указке телефонных мошенников. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров — с места трагедии.

Громкий взрыв разбудил жителей улицы Елецкая в промежутке с часу до двух ночи.

«Стояли с другом, парковали машину вот за этим домом. Услышали просто взрыв. Как раз вот с той стороны громкий взрыв. Ничего не увидели, просто шок», — рассказал очевидец.

Спустя минуты на месте уже были все экстренные службы. Взрыв прозвучал совсем рядом с местным отделом полиции.

Известно что в результате взрыва двое сотрудников ГИБДД погибли. По данным Следственного комитета, сотрудники заметили подозрительного мужчину возле служебного автомобиля. Когда подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Злоумышленник скончался на месте.

«Здесь большое количество скорых и патрульных машин. Отсюда до места, где произошел взрыв, несколько десятков метров. Ближе подойти нельзя, вокруг расставлено оцепление. На месте работают следователи и криминалисты», — показал корреспондент.

Кинологи с собаками проверяют и другие автомобили, стоящие на парковке.

«Как мы видим, следственные действия идут до сих пор. Специалисты тщательно проверяют место происшествия, чтобы исключить вероятность повторных взрывов при наличии еще одного взрывного устройства», — продолжил корреспондент.

По информации источника телеканала, подрывник действовал по указанию мошенников. Аферисты взломали аккаунт Госуслуг мужчины и сообщили, что он «сотрудничает с органами власти и срывает шпионскую операцию». Позже они поручили подложить взрывное устройство под автомобиль. Обманутый специально приехал из Ивановской области для совершения диверсии.

«Второй раз за два дня происходит взрыв. Пока что характер взрыва не определен. И вышло так, что при полной громкости в наушниках я услышала этот взрыв так, будто дома», — рассказала местная жительница Елизавета.

И только позавчера, буквально на соседней улице, в сотнях метрах отсюда, был подорван автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. По одной из версий, к убийству причастны украинские спецслужбы. Следователи считают, что в автомобиль было заложено самодельное взрывное устройства

Все детали и обстоятельства взрыва, произошедшего на улице Елецкая, следователям еще предстоит выяснять. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Лейтенанту полиции Илье Климанову, было 24 года. Еще одному погибшему, лейтенанту полиции Максиму Горбунову, было 25 лет, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.