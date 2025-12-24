Фото с Кридом и брендовые вещи: Бородина устроила дочке день рождения с размахом

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Празднование началось в полночь и продолжилось после занятий в школе.

Дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона с размахом отметила 10-летие. Подробнее об этом написало издание 7Дней.ru.

Звездная мама рассказала о прошедшем празднике и трогательно обратилась к имениннице в личном блоге. Ксения призналась, что годы с момента рождения наследницы пролетели незаметно. По словам Бородиной, дочь каждый день удивляет ее своим характером — настойчивостью, искренностью и умением идти к цели.

Празднование началось в полночь. Старшая сестра Теоны Маруся устроила неожиданный сюрприз. Она принесла торт со свечами, чтобы первой поздравить именинницу. Однако утро дня рождения прошло без поблажек, поскольку Ксения отправила дочь в школу. Бородина пояснила, что привычный ритм жизни никто не отменял.

В то время, когда Теона была на занятиях, дома шла активная подготовка к ее возвращению. За этот период близкие девочки украсили квартиру шарами и аккуратно разложили подарки в комнате. Среди презентов были украшения и вещи из бутиков, однако главным сюрпризом стали билеты на концерт певца Егора Крида, о котором школьница давно мечтала.

Желание школьницы действительно сбылось, и Теона побывала на выступлении любимого артиста. Девочка даже смогла пройти за кулисы после концерта и сделать там совместное фото с исполнителем. Ксения не стала скрывать эмоций.

«Ребенок счастлив, мечта сбылась! Егор лично поздравил ее с днем рождения», — сказала она.

Накануне праздника вокруг имени Теоны разгорелся скандал. Пользователи соцсетей активно обсуждали фрагмент интервью, в котором девочку спросили, на что она потратила бы миллион долларов. Ответы про виллу на Мальдивах, автомобиль Rolls-Royce и шопинг вызвали волну критики. Общественность обвинила ребенка в избалованности.

При этом Ксения Бородина встала на защиту дочери. Телеведущая указала на то, что в публикацию попал лишь короткий отрывок разговора, вырванный из контекста, и призвала не делать выводы по одной фразе. По ее словам, реальный смысл беседы был искажен, а негатив в адрес ребенка является несправедливым.

Ранее, писал 5-tv.ru, что в оригинальной беседе Теона говорила не только о материальных желаниях, но и о благотворительности.

