Кажется, у Европы не осталось запасов.

Операторы Греции, Болгарии, Румынии, Молдавии и Украины увеличили в декабре количество маршрутов, по которому доставляется газ на Украину с одного до трех. Однако желающих его провести пока не нашлось ни по одному из них. Об этом пишет EADaily.

Если до этого поставка осуществлялась через коридор Route 1 (через греческий терминал СПГ «Ревитуса»), то к ним добавились еще Route 2 (терминал СПГ в Александруполисе) и Route 3 (интерконнектор на границе Греции и Болгарии для поставок газа из Азербайджана).

Ранее, 22 декабря, прошел аукцион на венгерской платформе RBP, на котором выставили поставки на следующий месяц. В итоге оказалось, что «Вертикальный газовый коридор» в январе 2026 года будет «сухим», так как не было сделано ни одной заявки. Скорее всего, отсутствие желающих связано с отсутствием свободных объемов газа из России, который трейдеры из Европы поставляют Незалежной из «Турецкого потока» через Болгарию.

При этом Украине в этом году необходимо компенсировать падение добычи внутри страны из-за ответных ударов армии России. По этой причине стране нужно много газа.

Параллельно с этим поставки по европейской нитке «Турецкого потока» выросли в декабре до исторического максимума — 55,6 миллиона кубометров в сутки. Очевидно, что в зимнее время европейские трейдеры решили отбирать российский газ для своих постоянных клиентов.

