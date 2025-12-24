Всего десять минут: как физические упражнения помогают «пробудить» мозг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Даже непродолжительная нагрузка может существенно повысить когнитивные способности.

Короткие физические нагрузки перед учебой активируют мозг и повышают концентрацию. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в Международном журнале содействия психическому здоровью. Они доказали, что даже недолгие упражнения улучшают внимание и исполнительные функции мозга.

В эксперименте студенты перед занятиями выполняли десятиминутный комплекс непрерывных целенаправленных упражнений. До тренировки и по окончании учебного дня они проходили опросники для оценки когнитивных способностей. Для контроля в другой день та же группа тестировалась без предварительной физической активности.

Результаты показали явные различия. После упражнений студенты демонстрировали лучшие показатели концентрации, самоконтроля и скорости решений. Без нагрузки эффекта не наблюдалось.

Заслуженный профессор психологии и директор Института когнитивного и мозгового здоровья Чарльз Хиллман пояснил, что для пользы не нужны изнуряющие занятия. По его словам, умеренная активность, подобная быстрой ходьбе между корпусами кампуса в спешке, дает максимальный эффект для молодежи.

Ученые зафиксировали пик улучшений после упражнений средней интенсивности. В целом участники, потратившие всего несколько минут на активность перед учебой, отметили прогресс по нескольким параметрам исполнительных функций, подтвердив простоту и доступность метода «разгона» мозга для умственной работы.

