Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по урегулированию

В документе прописаны военные и политические условия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в первый раз представил полный перечень из 20 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом написало издание РБК-Украина.

Ключевыми элементами возможного соглашения названы признание суверенитета Украины, заключение договора о ненападении с Россией и предоставление международных гарантий безопасности. Из данных плана следует, что они должны быть сопоставимы с механизмами коллективной обороны, закрепленными в статье 5 НАТО.

Также в документе прописаны военные и политические условия. В нем предлагается ограничить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время уровнем до 800 тысяч человек. Отдельно закрепляется безъядерный статус страны, а также ее вступление в Европейский союз (ЕС) с заранее определенной датой.

Экономический блок плана предусматривает масштабное восстановление страны. Для этого предлагается создать специальные фонды общим объемом до 800 миллиардов долларов, а также ускорить заключение соглашения о свободной торговле между Украиной и США.

Акцент сделан на вопросах безопасности. В документе подчеркивается, что Украина должна получить «серьезные гарантии безопасности», которые, по замыслу авторов плана, станут основой долгосрочной стабильности после завершения конфликта.

Наиболее трудным пунктом плана остается вопрос, связанный с территориальным делением. Помимо этого, в документе предположили создать гуманитарный комитет по решению «открытых вопросов» для обмена пленными.

Факт реализации соглашения должен находится под контролем международного Совета мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее, писал 5-tv.ru, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прорыве в переговорах по Украине после консультаций с российской стороной в Майами.

