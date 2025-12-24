«Вкус есть только у меня и Успенской»: Прохор Шаляпин прокомментировал свои яркие образы

В шоу-бизнесе вкус в одежде есть только у Шаляпина и Успенской

Артист считает себя главным по стилю в российском шоу-бизнесе.

Певец Прохор Шаляпин заявил, что в шоу-бизнесе вкус в одежде есть только у него и его коллеги — Любови Успенской. Таким мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на съемках новогоднего шоу «VK под Шубой».

«Костюмчик просто подчеркнуть, что вкус есть только у меня и Успенской. Все остальные в шоу-бизнесе — извините. Поучитесь у нас цветовым подборам, гаммам», — сказал артист.

Певец в очередной раз поразил всех выбором своего наряда. Для съемок в новогоднем проекте Шаляпин выбрал розовую шапку-ушанку и костюм в том же цвете. Также на артисте была надета черная шуба и рубашка. Как сказал сам артист, этот костюм он выбрал для того, чтобы всем дать понять, кто здесь главный по стилю.

«Умеем мы нарядиться, когда надо!» — добавил Шаляпин.

