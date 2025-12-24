«Редко получается»: Стас Михайлов раскрыл главное новогоднее желание

Стас Михайлов хотел бы провести Новый год в кругу семьи

Артист рассказал, о каком чуде мечтает каждый праздник.

Самое ценное для Стаса Михайлова в Новом году — это не концерты и не съемки, а возможность провести праздник в кругу семьи. Об этом сообщил сам певец на съемочной площадке масштабного музыкального проекта «VK под шубой 3» в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Хотелось бы с семьей, с детьми и традиционно, чтобы была елка — ощущение дома, тепла, семьи», — поделился Михайлов.

Артист признался, что такой уютный сценарий удается реализовать далеко не всегда из-за плотного рабочего графика, и каждый такой момент для него — большая радость.

«Потому что у меня это редко получается делать, и когда это удается — очень рад», — добавил он.

Новый выпуск «VK под шубой» традиционно станет одним из главных музыкальных событий уходящего года, объединив хиты и праздничное настроение. Однако для Стаса Михайлова, как выяснилось, главный хит — это тихая, семейная новогодняя ночь.

