«Девчонки, не надейтесь»: рэпер Гуф устал от поклонниц и рассекретил новый роман

Музыканта больше не интересуют мимолетные интрижки.

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, заявил, что больше не свободен, и публично попросил поклонниц перестать рассчитывать на личное внимание от него. К поклонницам он обратился в личном блоге в соцсетях.

Музыкант подчеркнул, что мимолетные интрижки его больше не интересуют, а прежний образ жизни остался в прошлом.

По словам Гуфа, ему надоело объяснять одно и то же каждой поклоннице, поэтому он решил высказаться сразу для всех. Он прямо дал понять, что находится в отношениях, и попросил девушек «не надеяться». При этом он добавил, что прошлые связи не делают его чьей-то «судьбой».

«Пожалуйста, девчонки, не надейтесь», — написал артист в блоге.

Также исполнитель хита «Город дорог» признался, что его раздражает излишнее внимание со стороны фанаток. В обращении он отметил, что ему порядком надоела фраза «мне нравится Леша, а не Гуф», с которой к нему часто обращаются. Рэпер дал понять, что не готов возвращаться к прежнему формату жизни.

Выяснилось, что избранницей исполнителя стала 37-летняя певица в жанре шансон Вероника Нестерова. Роман пары начался осенью прошлого года. Сначала Долматов утверждал, что между ними исключительно рабочие отношения и уклончиво пояснял, что их «связала музыка».

Однако Нестерова опубликовала совместные снимки с Гуфом из Таиланда, подтвердив этим роман с музыкантом. Певица заверила подписчиков, что их связь — не выдумка, и отношения у пары настоящие.

Известно, что Вероника Нестерова трижды была замужем. У нее есть сын Роман от первого брака и дочь Владислава от другого мужчины. Также артистка выходила замуж за избранника по имени Никита в третий раз.

Личная жизнь самого Гуфа также была насыщенной. Его первой женой стала телеведущая Айза-Лилуна Ай, от которой у рэпера есть 15-летний сын Сэм. Затем он несколько лет состоял в отношениях с певицей Кэти Топурией.

Долматов женился на модели Юлии Королевой в 2021 году, и у пары родилась дочь Тина, которой три года.

Артист познакомился на Пхукете с Разият Салаховой в конце 2023 года и спустя год сделал ей предложение со сцены собственного концерта. Однако пара рассталась летом. Теперь, судя по всему, в личной жизни Гуфа началась новая глава.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая девушка Гуфа получила пять лет колонии.

