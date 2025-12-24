Пьяные родители, сон в коридоре: как Оксана Самойлова праздновала Новый год в детстве

Оксана Самойлова в детстве наряжалась в костюм мухомора на Новый год

Модель и инфлюенсер поделилась смешными воспоминаниями.

Блогер и моджель Оксана Самойлова с душевной теплотой и самоиронией вспомнила, как праздновала Новый год в детстве. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках проекта «VK под шубой 4» модель рассказала о по-настоящему семейных и немного хаотичных праздниках своего детства.

«Ну это так же, как у всех детей нашего времени: немного пьяные родители, немного пьяные другие родственники, и ты где-то спишь там в куртках в гостях у тети в коридоре или на стульчиках, примерно так», — с улыбкой вспоминает Самойлова.

Но самым ярким и забавным воспоминанием стал ее новогодний костюм.

«У меня, короче, был костюм мухомора. Я не знаю, как в мою голову пришла эта идея, я еще специально его сшила… а Жека, брат мой, был в обычном костюме зайчика. Все дети были какими-то зверушками, а почему-то мухомором, мне кажется, психологическая травма с того времени осталась. Почему я была мухомором?» — смеется Самойлова.

Сейчас идеал праздника для Оксаны кардинально изменился. После неудачного опыта встречи Нового года вне Москвы, который она назвала худшим в жизни, модель нашла свою идеальную формулу.

«Идеальный Новый год — в кругу семьи, в Москве обязательно… С тех пор я всегда отмечаю в Москве, в кругу семьи, с детьми, с родителями, желательно в такой приватной атмосфере», — поделилась Самойлова.

