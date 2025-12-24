«Я созрела»: Боня отреагировала на предложение Дурова оплатить ЭКО желающим родить от него

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Но оказалось, что блогер соответствует далеко не всем критериям, выдвинутым предпринимателем.

Блогер и телеведущая Виктория Боня согласна на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с биоматериалом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Соответствующий комментарий она написала в одной из социальных сетей.

Не так давно в интернете появилась новость о том, что предприниматель готов оплатить процедуру ЭКО девушкам, которые будут проводить ее с его донорским материалом. Виктория не смогла пройти мимо этого сообщения и прокомментировала его.

«Однако я созрела. Где брать сперму-то?» — написала блогер, сопроводив слова смеющимися смайликами.

Вопрос телеведущей не остался без внимания интернет-пользователей. Одни оценили шутку, ответив ей такими же улыбающимися желтыми рожицами, другие начали объяснять блогеру, где именно найти интересующий ее биоматериал. Нашлись и те, кто указал Бони ее на несоответствие выдвинутым Дуровым критериям.

Павел видит матерями своих будущих детей незамужних дам младше 38 лет. Блогер хоть и не состоит в официальном браке, но вот по возрасту уже не подходит. Виктория в ноябре отметила свое 46-летие.

