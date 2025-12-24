Путин поздравил Алиева с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер отметил, что отношения между странами основаны на традициях взаимного уважения.

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Текст обращения был опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил достижения Азербайджана в социально-экономическом развитии в поздравлении. Он подчеркнул, что под руководством Ильхама Алиева страна укрепила позиции на международной арене.

«Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях», — отметил Путин, обращаясь к Алиеву.

Также президент РФ обратил внимание на характер российско-азербайджанских отношений. По его словам, они опираются на давние традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Глава государства выразил уверенность, что сотрудничество будет и дальше развиваться в русле стратегического партнерства и союзничества, отвечая интересам народов двух стран.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве высоко оценивают итоги недавней двусторонней встречи президентов. Он отметил, что Азербайджан продолжает активно участвовать во всех форматах Содружества Независимых Государств (СНГ), а отношения между Москвой и Баку последовательно развиваются.

Последняя встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась в Таджикистане 9 октября. Президент РФ подчеркнул уже на следующий день, что никакого кризиса в межгосударственных отношениях между Россией и Азербайджаном не существовало.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин и Алиев обсудили по телефону совместные проекты РФ и Азербайджана в области энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.