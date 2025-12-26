Используйте этот момент: китайский гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 29 декабря по 4 января от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

В 2026 год мы вступаем бодрой поступью: на неделе очень много позитивных. Неделя собирает множество дней, способных вдохновить на новые свершения, дать поддержку в будущем. Волшебная, вдохновляющая праздничная неделя, если хотите подключиться к ее энергиям, планируйте дела на понедельник, воскресенье и пятницу.

Понедельник, 29 декабря 2025 года

День Водной обезьяны

Звезда небесного счастья на пару с небесной добродетелью и добродетелью месяца делают этот день трамплином для всех самых важных мероприятий. Он хорош для начала бизнеса, свадьбы, поиска работы, всех самых важных мероприятий. Ци (энергия) пяти элементов сильна в этот день, к тому же это 10е лунные сутки, которые дают особый энергетический всплеск и поддержку со стороны Луны. Структура дня располагает к созерцанию, проявлению осознанности в ситуации.

Совет книги перемен: проявите стойкость и выдержку. Не отступайте перед трудностями, действуйте взвешенно и дисциплинированно. И главное — нужна четкая стратегия и хорошая команда.

Вторник, 30 декабря 2025 года

День Водного петуха

В этом дне оказывается звезда малого красного охвата. Она снижает градус позитива. Тем не менее он может быть хорош для романтических свиданий, начала обучения, сбора долгов и подписания незначительных документов. Важными делами заниматься не следует, поскольку этот день проходит под созвездием клюва черепахи северной части небесного купола — недобрый знак.

Совет книги перемен: медленное, но неуклонное продвижение к цели. Подобно реке, которая расширяясь замедляет течение, но неизбежно достигает моря.

Среда, 31 декабря 2025 года

День Деревянной собаки



Получает благоприятные звезды и хорошо подходит для всех дел. Чем активнее вы будете сегодня, тем большую волну удачи поднимите впоследствии. В такой день хорошо принимать гостей, проходить через обновление. В такой энергетически мощный канун нового года постарайтесь не забыться в суматохе, но провести деятельную и качественную подготовку к празднику. В этом помимо счастливых созвездий вам поможет и Лунная стоянка Орион, одна из самых счастливых и любимых среди китайских созвездий.

Совет книги перемен: избегайте изоляции. Отказ от помощи может усугубить неприятности.

Четверг, 1 января 2026 года

День Деревянной свиньи

Первый день западного нового года — это разрушитель. Создавать что-то новое в такой день нежелательно. С другой стороны, это и не нужно. Если вы встречали новый год в полночь, 1 января больше подходит для того, чтобы выспаться и провести его в кругу близких и любимых людей. Структура дня также располагает в большей степени для спокойного дня. И последите за здоровьем, поскольку сразу две звезды болезней слетаются на этот день и дают риск обострения неприятностей по здоровью.

Совет книги перемен: обстоятельства проясняются, скрытые резервы становятся видимыми. Используйте этот момент для осмысления целей и корректировки курса.

Пятница, 2 января 2026 года

День Огненной крысы

Умеренно благоприятный день. Он подходит для постепенного старта. Очень хорош для того, чтобы отправиться в гости, начать путешествие. Может подойти для помолвки и романтики. Все дела, начатые сегодня, будут иметь благополучное завершение благодаря звезде направляющей матрицы Джи Фу.

Совет книги перемен: важно внимательно выбирать, что вы впускаете в свою жизнь — еду, идеи, общение. Избыток или некачественный ресурс ведет к дисбалансу.

Суббота, 3 января 2026 года

День Огненного быка

Благоприятный день, который собирает счастливые звезды. Он очень хорош для генеральной уборки и очищения. В такой день можно начинать новую жизнь, избавляться от ненужного, устаревшего, изжившего себя. Он очень хорош для того, чтобы начать детокс организма, сесть на диету, выбросить хлам. Структура дня весьма благоприятна и сулит успешную работу с информацией, документами.

Совет книги перемен: старайтесь гармонично встраиваться в поток событий, выбирайте верные ориентиры и следуйте им, сохраняя внутреннюю стойкость.

Воскресенье, 4 января 2026 года

День Каменного тигра

Благоприятный день, который собирает лучшие звезды. Здесь и желтый охват, небесная удача. Все начатое в этот день множится, поэтому старайтесь делать то, чего бы вы хотели приумножить в своей жизни — подписывать контракты, открывать бизнес, праздновать новоселье, собирать долги. А вот подписывать кредитные обязательно не стоит, если не хотите их умножать в своей жизни.

Совет книги перемен: время собирать урожай — ваши проекты приносят доход, идеи находят признание, отношения укрепляются.

