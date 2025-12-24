Умер победитель Олимпиады 1972 года в метании молота Анатолий Бондарчук

Фото: © РИА Новости/Н. Селюченко

В Канаде умер советский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук. Об этом пишет Sports.ua.

Спортсмен скончался в городе Камлупс. Бондарчук был выдающимся советским легкоатлетом и тренером, взявшим первенство на олимпийских соревнованиях в Мюнхене в 1972 году. Он стал четырехкратным чемпионом СССР 1969, 1970, 1972 и 1973 годов.

Будущий рекордсмен появился на свет в мае 1940 года в Староконстантинове Хмельницкой области. В Мюнхене ему было суждено показать доселе невиданный результат — 75,50 метров. Спортсмен и ранее устанавливал рекорды — в 1969-м он метнул снаряд на 74,68 метров и 75,48 метров.

Кроме того, атлет получил «бронзу» на Евро-1971 и в Монреале в 1976 году. После завершения карьеры Бондарчук стал тренером, наставником сборной СССР. В ноябре 1992-го он заключил трехлетний тренерский контракт с португальским клубом «Спортинг».

