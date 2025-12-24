«Я после операции вышла на сцену»: Любовь Успенская рассказала о том, что ее «лечит»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Уходящий 2025 год был не самым удачным в жизни артистки.

Музыка лечит артистов. Об этом заявила певица Любовь Успенская заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках музыкального шоу «ВК под шубой».

Исполнительница на собственном примере в уходящем году убедилась, что музыка обладает удивительными свойствами.

«Я после операции вышла на сцену, думаю: „Боже, как я буду петь? У меня же так болит. А если я упаду или, не дай бог, споткнусь? Или не дай бог, что-то случится?“ Я выхожу на сцену, и куда это все девается? Эти ужасы, страхи. Все пропадает. И я пою так, как я не пела здоровой. Это такой кайф — быть певцом, артистом. Музыка — она так лечит», — поделилась Успенская.

Уходящий 2025 год для исполнительницы был не очень удачным, например, в конце сентября она сломала руку, и ей пришлось делать операцию. Но, не успев до конца восстановиться, певице пришлось выступать.

После этого случая она решила, что самое главное, что есть голос, чтобы петь, а «остальное поправится».

