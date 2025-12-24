«Буратино» возвращается на экраны: до долгожданной премьеры новогодней сказки осталась неделя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Самый ожидаемый фильм сезона никого не оставит равнодушным.

Всего неделя остается до грандиозной премьеры нового «Буратино». Новогоднюю сказку уже показали светской Москве.

Столичный «Октябрь» на Арбате превратили в настоящий кукольный театр Карабаса-Барабаса. Уже в фойе гостей погружали в сказочную атмосферу: пространство украсили золотыми ключиками и алыми бархатными портьерами. На красной ковровой дорожке — вся команда. Самый ожидаемый фильм сезона снят при поддержке компании Национальной Медиа Группы. И он никого не оставит равнодушным.

«Буратино» — это персонаж, который в нашем, как сейчас модно говорить, генетическом коде, и любим нами уже на протяжении 50 лет. Мы считаем, что наша сказка претендует на звание одной из самых любимых сказок», — сказал генеральный директор компании «НМГ-кинопрокат» Вадим Смирнов.

В фильме Игоря Волошина сказка про Буратино получила новое прочтение. Главный герой — совсем как настоящий деревянный мальчик. Персонажа детально проработали с помощью компьютерной графики. Режиссер решил усилить драматургию сказки, усложнив не только сюжет, но и характеры.

«Мне режиссер сказал, что у меня будет совершенно другое прочтение этого персонажа. Что ничего общего с тем, что играла Рина Зеленая, и что сравнение будет совершенно неуместно», — отметила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

«Характер складывается из всего вместе. Это костюм, рыжий хвост, нос — это грим, прическа. И ты понимаешь, что какие-то повадки, не то, чтобы лисьи повадки, но какая-то хитринка, она иначе разговаривает», — сказала актриса Виктория Исакова.

