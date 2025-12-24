Не дадут себя в обиду: девять российских актрис, владеющих боевыми искусствами

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Они не только покоряют экраны, но и оттачивают свои спортивные навыки.

На первый взгляд кажется, что актрисы — это хрупкие создания, живущие в мире света софитов и нежных ролей. Однако девять звезд российского кино доказывают обратное: они не только покоряют экраны, но и мастерски владеют боевыми искусствами, оттачивая навыки в боксе, тхэквондо и других единоборствах. Эти красавицы сочетают грацию с силой, выполняя трюки самостоятельно и вдохновляя поклонников.

Анна Михайловская, 37 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Родилась в Москве, в семье, где отец работал строителем, а мать — стюардессой. После окончания школы поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии.

В 17 лет состоялся ее дебют в многосерийной мелодраме Дмитрия Брусникина «Самая красивая», где она воплотила главную героиню Иру Голикову. Проект имел огромный успех, поэтому сняли сиквел. Сейчас у Анны в активе роли самого разного плана, а еще она блистает в театре имени Моссовета в спектаклях «Ревизор», «8 любящих женщин» и «Неотправленные письма».

Актриса состояла в браке с коллегой Тимофеем Каратаевым, у них родился сын Мирослав. Сейчас Анна одинока. Она имеет звание кандидата в мастера спорта по спортивным танцам и уверенно владеет тхэквондо.

Наталья Рудова, 42 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Родом из города Пахтакор, детство прошло в Нижнем Новгороде, а юность — в Иваново, городе невест.

С ранних лет видела себя актрисой. Окончила местное училище культуры, затем уехала в столицу. Сначала трудилась в спортивном магазине, потом стала фотомоделью. Дебют в кино случился в мелодраме «Примадонна», а прорыв — роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день». За плечами уже свыше полусотни работ.

Спорт для Натальи — серьезная страсть, особенно бокс. Она не просто увлекается им: на съемках клипа Ольги Бузовой «Заплачу» актриса реально дралась с мужчиной. Наталья не замужем, детей нет.

Ирина Антоненко, 34 года

Фото: www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov

Выросла в семье военного в немецком Магдебурге, куда отец — Игорь Антоненко — попал по службе. Потом семья переехала в Екатеринбург, где прошло детство Ирины.

Высокий рост (177 сантиметров) и яркая внешность открыли двери в модельный бизнес. В 16 лет она взяла корону «Мисс Екатеринбурга», а в 2010-м — «Мисс Россия». В кино работает больше десяти лет: дебют в главной роли в сериале Марка Горобца «Корабль», всероссийская слава пришла с образом оперной дивы Тамары Синявской в биографической ленте «Магомаев» о Муслиме Магомаеве.

Ирина была в отношениях с актером Станиславом Бондаренко и бизнесменом Вячеславом Федоровым. За второго вышла замуж, но брак продлился два года. В 2025-м вышла замуж за американского бизнесмена Стена Козина и родила ему сына.

Спорт важен для Ирины: годы тренировок по рукопашному бою помогают в профессии. Многие трюки в фильмах она исполняет сама, без дублеров.

Екатерина Владимирова, 34 года

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Родилась в Томске. Изначально видела себя архитектором и поступила в местный архитектурно-строительный университет. Быстро поняла, что выбрала не тот пусть.

Актерское мастерство осваивала в Московской школе нового кино. Дебютировала десять лет назад в роли Марины Борзовой в сериале «Последний мент». Затем последовали работы в сериалах «Блудный сын», «Стюардесса», а в прошлом году — ключевая роль в «Морские дьяволы. Полярный конвой».

О личном Екатерина говорит редко: однажды упомянула, что давно счастлива с супругом Дмитрием. С детства актриса увлекается боксом, и это пригодилось на съемках фильма «Держи удар, детка!».

Наталья Земцова, 38 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Родилась в Омске. Местала стать актрисой с детства. После школы неоднократно пыталась поступить в московский ГИТИС — ничего не вышло. Однако Наталья не сдалась и через год стала студенткой театральной академии Санкт-Петербурга.

Дебют на экране — роль дочери протагониста в сериале «Голоса». Через год — первая главная роль, персонаж Надежды в мелодраме «Брат и сестра». Сейчас задействована в шести проектах: историческом «Истребители», комедии «Все в твоих руках», спортивной драме «На льду» и других.

Отец — бывший боксер и тренер — передал страсть к боксу дочери. Наталья тренируется годами и не жалеет. Была замужем за музыкантом Сергеем Кристовским.

Ингрид Олеринская, 33 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Родом из Рязани. Отец выбрал экзотическое имя в честь актрисы Ингрид Бергман. При этом актерская деятельность не входила в планы девушки. Она планировала закончить географический факультет педагогического университета Москвы.

Через полгода кастинг фильма «Неадекватные люди» изменил все — утвердили на роль школьницы Кристины. Бросила вуз и ушла в кино. Снялась в трех десятках фильмов, хиты — «Клерк», «Молодой человек», сериал «Ира». Как и Земцова, увлекается боксом. Бывший муж Роман далек от шоу-бизнеса.

Кристина Асмус, 37 лет

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Родилась в подмосковном Королеве. Настоящая фамилия — Мясникова, Асмус — от деда. После школы — Школа-студия МХАТ на курсе Константина Райкина. С третьего курса начала сниматься. Прорыв — Варя Черноус в «Интернах».

Укрепила статус ролями в ремейке «А зори здесь тихие…» Рената Давлетьярова (2015), «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». Из последних работ — главная роль в комедии «Холоп-3» с Милошем Биковичем.

Состояла в браке с комиком Гариком Харламовым, родила дочь Настю. Асмус — кандидат в мастера спорта по гимнастике, активно занимается восточными единоборствами. В «Чемпионах» все трюки — ее заслуга.

Диана Пожарская, 33 года

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Родом из Волгоградской области. Искусство манило с детства. После школы пыталась поступить в несколько театральных ВУЗов Москвы, победила на ВГИКе.

Диплом в руках принес годы ролей второго плана. Прорыв в 2016-м: главные героини в «Затмение», «Злая шутка», сериале «Отель Элеон». Недавно сыграла в боевике «Тайный город» и комедии «Приключения пингвиненка». Замужем за Иваном Янковским.

В юности — спортивные танцы, а для «Отеля Элеон» взялась за восточные единоборства.

Анастасия Дубровина, 31 год

Родилась в Москве, в семье артистов. Мама Светлана Фанильевна Виноградова-Богатт — актриса МХАТа имени Горького, «Театра киноактера» и других, снималась в «Возвращении Мухтара».

Анастасия — выпускница ВГИКа, курса Александра Михайлова. В юности училась в школе моделей Вячеслава Зайцева.

Снимается со школьных лет: старт был в фильмах «Атлантида» и «Кулагин и партнеры». Первая большая роль — в мелодраме Сергея Краснова «В плену обмана». Сейчас в фильме Петра Буслова «ОПГ».

Имеет зеленый пояс по карате. Не замужем.

