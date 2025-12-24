Дети решают: как могут измениться условия семейной ипотеки в 2026 году

В 2026-м в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке

Эксперты уже дали оценку инициативе.

Уже со следующего года в России могут изменить условия выдачи семейной ипотеки.

Как пишут «Известия», Госдума планирует ввести так называемую дифференцированную ставку. Зависеть она будет от количества детей. Например, если в семье три ребенка, то ипотеку выдадут под 4%. Если двое — то под 6% А если ребенок один — ставка вырастет до 12%.

И это настораживает экспертов. По их мнению, инициатива снизит доступность льготной программы. Ведь количество многодетных семей значительно уступает тем, у кого один или два ребенка.

В России с 1 января 2026 года начнет действовать новая мера поддержки для многодетных семей — ежегодная налоговая выплата. В народе ее уже прозвали «13-й зарплатой для родителей».

Новая мера позволяет снизить ставку НДФЛ с 13% до 6%. Разницу государство возвращает одной суммой по итогам года. Важно понимать, что выплаты стартуют с 2026-го, но деньги многодетным семьям начнут начислять по итогам 2025-го.

