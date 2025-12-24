От Маркл до Бекхэмов: самые громкие семейные скандалы 2025 года

Фото: legion-media/BACKGRID

Эти знаменитости точно не будут отмечать Рождество вместе.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри готовятся провести Рождество в Монтесито, вдали от отца актрисы Томаса и ее сводных брата и сестры. Гарри тоже не торопится сближаться с королевской семьей, уточняет Daily Mail.

Маркл игнорирует семью

Меган и Гарри отметят праздник в роскошном доме за 14 миллионов долларов с девятью спальнями вместе с детьми Арчи и Лилибет. Семья герцогини не общается с ней с 2018 года, со дня свадьбы в Виндзорском замке, куда Меган не пригласила своих родственников.

Меган не изменила своего отношения к семье даже после госпитализации ее 81-летнего отца Томаса на Филиппинах. Ему ампутировали ногу ниже колена из-за тромба. Томас из-за болезни смягчился и заявлял, что не хочет умирать в разлуке с дочерью.

Родственники много раз пытались связаться с Меган. В итоге она отправила им письмо. Это был первый контакт за семь лет. Герцогиня назвала сотрудничество своего отца со СМИ причиной затянувшейся вражды. Томас, к слову, никогда не встречался с зятем и внуками.

Гарри отдаляется от отца и брата

Гарри проведет шестое Рождество подряд вдали от отца короля Карла, а также брата принца Уильяма и его супруги принцессы Кейт. В сентябре Гарри встречался с отцом в Кларенс-хаусе. Разговор продлился 54 минуты и, кажется, не привел к ожидаемому результату.

Гарри также общался с отцом в течение 15 минут в феврале 2024 года, когда стало известно об онкологии у монарха. Источник, близкий к королевской семье, отметил, что Гарри стремится перезагрузить связи с семьей после своего отъезда в 2020 году. Первым шагом к примирению со стороны принца стал отказ давать интервью.

Бекхэмы без Бруклина

Дэвид Бекхэм 4 ноября прибыл в Виндзорский замок на церемонию рыцарства с женой Викторией, сыновьями Ромео и Крузом и дочерью Харпер. Бруклина и его супруги Николы Пельтц не было. Они пропустили 50-летие Дэвида — семейное торжество в Котсуолдсе, ужин с Крузом и рыбалку в Шотландии.

Дэвид написал в соцсетях, что скучает по Бруклину. Бекхэмы останутся в Англии на Рождество, а Бруклин с Николой — в Палм-Бич. Разлад начался на свадьбе 2022 года в поместье Пельтцев. Конфликт произошел из-за платья Николы: она якобы отказалась от наряда Виктории в пользу Valentino.

В мае СМИ писали, что Дэвид и Виктория чувствуют, что потеряли сына из-за контроля Николы. Они наняли пиарщика для смягчения войны. В августе Никола и Бруклин снова сыграли свадьбу, но уже без Бекхэмов, что те сочли жестоким ударом. Круз подтвердил, что брат заблокировал семью в социальных сетях, причем в черный список попала и 14-летняя Харпер.

Связи Бруклина с Рэмси

Бруклин не приедет на свадьбу подруги детства Холли Рэмси с олимпийцем Адамом Пити. Причина проста — на торжестве будут его родители, братья и сестра. Источник сообщил Daily Mail, что Дэвид и Виктория относятся к Рэмси как к семье, ведь она и Бруклин выросли вместе. В окружении Бекхэмов расстроены ссорой, ведь очень любят Бруклина с детства. Примечательно, что он отдалился от друзей еще до отношений Николой.

