«Праздничное лицо»: как нейтрализовать вред от алкоголя и нездорового питания

Лишать себя застолья не нужно, достаточно незначительных корректировок.

Доктор и эксперт по уходу за кожей Элли Джолли поделилась девятью способами избежать «праздничного лица» — сухой кожи, отеков под глазами и высыпаний после праздников. Об этом сообщает Daily Mail.

Почему праздники вредят коже

Доктор Джолли объяснила, что употребление жирной пищи с высоким содержанием сахара, алкоголя и недосыпание во время вечеринок приводят к плохому виду кожи. Вино и крепкие напитки вызывают румянец, поскольку алкоголь действует как мочегонное средство, заставляя терять жидкость.

Это обезвоживает организм. Страдает и кожа — она становится тусклой и менее упругой. Кроме того, появляются мелкие и глубокие морщины. Алкоголь усугубляет розацеа, акне и экзему из-за воспалительных реакций, препятствует усвоению витаминов A, C, E и цинка, необходимых для восстановления кожи и коллагена. Нарушается сон — период, когда кожа восстанавливается наиболее активно, замедляя заживление.

Жирная пища с высоким содержанием сахара напрямую влияет на кожу в праздники. Такие продукты повышают выработку кожного сала, забивая поры омертвевшими клетками и бактериями, что провоцирует высыпания.

Выбор напитков

Доктор Джолли посоветовала тщательно выбирать напиток: крепкие спиртные, такие как водка, джин и текила, менее вредны, чем вино, коктейли и пиво. Это объясняется меньшим количеством побочных продуктов брожения. В крепких напитках меньше сахара, они чище по составу.

Чем больше пьешь, тем сильнее обезвоживается кожа. Одна-две порции допустимы, но целая бутылка вина вызовет тусклость кожи, морщины и отечность. Для ограничения употребления алкоголя полезно чередовать напитки с водой. Большой стакан воды перед началом застолья и перед сном снижает обезвоживание и помогает организму перерабатывать алкоголь.

Уход за кожей

Перед употреблением алкоголя доктор Джолли рекомендует наносить насыщенный увлажняющий крем или масло для лица, создавая барьер. Затем, даже будучи уставшей или навеселе, полностью удалять макияж, очищать лицо и наносить увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой и ретинолом перед сном. Утром — сыворотка с витамином C от тусклости кожи и крем для глаз от отеков.

Следует ограничить употребление продуктов с высоким гликемическим индексом. Белый хлеб, выпечка и сладкие закуски вызывают скачки инсулина и воспаление. Соленая и жирная еда задерживает жидкость, делая кожу отечной.

Лучше выбирать жирную рыбу вроде лосося и скумбрии с омега-3 против воспаления, яркие овощи и ягоды с антиоксидантами для иммунитета, а также водные продукты вроде огурца и арбуза для увлажнения.

Всегда смывайте макияж

Чрезмерное отшелушивание — худшее, что вы можете сделать для кожи, предупреждает доктор Джолли. Ежедневные скрабы или кислоты разрушают барьер, прибегать к ним следует не чаще 2-3 раз в неделю, постепенно повышая устойчивость. Агрессивные пенки сушат кожу, лучше отдавать предпочтения мягким кремовым продуктам с глицерином.

Ночью кожа восстанавливается. Косметика закупоривает поры, задерживает загрязнения, препятствует обновлению клеток. Кожное сало окисляется, вызывая воспаление. Сон с макияжем может спровоцировать воспаления и сделать кожу тусклой.

Зимние изменения

Готовиться к грандиозной вечеринке нужно основательно. Охлаждающая тканевая маска с ниацинамидом уменьшит воспаление, патчи для глаз с кофеином снимут отечность, а увлажняющая ночная маска ускорит восстановление кожи. Утром — витамин C для сияния. Ничто не восстанавливает кожу лучше восьми часов сна перед вечеринкой.

Зимой увлажнять кожу нужно активнее. В уходе не будут лишними кремы и сыворотки, а также гиалуроновая кислота — для барьера и оптимального состояния кожи.

Лучшее время для использования ретинола — зима. Солнце не так активно, а потому вреда этот компонент не нанесет. Зато он борется с пигментацией и выравнивает тон кожи.

