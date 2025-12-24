В приморском Уссурийске прогремело два взрыва

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Причиной инцидента стало загоревшееся и сдетонировавшее сварочное оборудование.

В Уссурийске прозвучали два хлопка в результате воспламенения сварочного оборудования. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Приморского края со ссылкой на данные Антитеррористической комиссии региона.

Громкие звуки раздались в районе переулка Западный. Сотрудники экстренных ведомств прибыли на место и оцепили район, перекрыто движение транспорта.

Администрация сообщила, что урона материальным объектам и пострадавших людей нет, специальные службы организуют меры безопасности в районе.

Ранее в ночь на 24 декабря громкий хлопок прогремел на улице Елецкая на юге Москвы, пострадали сотрудники ДПС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, об этом сообщили в Главном следственном управлении.

На место прибыли следователи и криминалисты столичного управления СК совместно с оперативными службами. Специалисты провели осмотр территории, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время эксперты проведут комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

