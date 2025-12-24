«Я экспериментатор»: Анна Шатилова раскрыла авторский рецепт селедки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Знаменитая телеведущая обожает готовить и придумывать новые сочетания вкусов.

Народная артистка РСФСР Анна Шатилова предпочитает готовить селедку с медом и мандаринами. Деталями изысканного рецепта легендарная советская и российская телеведущая и диктор поделилась с 5-tv.ru на премьере шоу «Суперпозиция».

«Я экспериментатор. Вот я покупаю селедку в баночках, я не буду ее есть, как она там есть <…> Чуть-чуть меда туда, лук красный обожаю, шинкую красный лук, мандарин», — рассказала ветеран программы «Время».

Также Шатилова дополняет пикантное вкусовое сочетание томатами, лимоном и маслом. По ее словам, в итоге получается деликатес, который можно есть утром, вечером, и даже на ночь. Свои рецепты Анна Николаевна придумывает сама — себя она называет кулинарным экспериментатором и признается, что обожает готовить. На кухне она может творить сутками, изобретая новые блюда.

