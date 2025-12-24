В Новой Зеландии женщина две недели прожила с телом умершего возлюбленного
Фото: www.globallookpress.com/Zhao Gang
Она накрыла останки шторами и разложила рядом личные вещи мужчины.
В Новой Зеландии суд рассмотрел дело 49-летней жительницы, обвинявшейся в надругательстве над трупом, и обязал ее к принудительному лечению. Об этом сообщает NZ Herald.
Полицейские прибыли в дом в пригороде Нельсона по вызову владелицы жилья. Во время беседы женщина неожиданно рассказала, что ее партнер, с которым она жила десять лет, скончался несколько недель назад, и его тело находится на террасе второго этажа.
Сотрудники правоохранительных органов поднялись наверх и нашли разлагающиеся останки мужчины, накрытые шторами. Рядом с ними лежали личные вещи покойного.
Обвиняемая не объяснила, по какой причине не сообщила о смерти партнера врачам или полиции сразу после трагедии. Ее арестовали, провели допрос и направили на медицинскую экспертизу.
Расследование и психиатрическая оценка показали, что у женщины развился атипичный психоз, из-за чего она была признана невменяемой на момент происшествия. Суд решил, что ей требуется принудительное лечение вместо уголовного наказания.
Судья Гарри Баркл при вынесении приговора подчеркнул отсутствие в поступках подсудимой злого умысла или элементов надругательства над телом. Сейчас она добровольно лечится и, по оценке врачей, добилась заметного прогресса в состоянии.
