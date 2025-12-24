ВС заявил о нарушении прав Лурье нижестоящими инстанциями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Неприменение судом двусторонней реституции является недопустимым.

Верховный суд РФ установил, что нижестоящие суды ошибочно истолковали и применили нормы материального права по спору о продаже квартиры народной артисткой РФ Ларисой Долиной в Москве. Этот вывод следует из определения ВС РФ.

Все предыдущие судебные решения были отменены, собственником недвижимости признана покупательница Полина Лурье.

Судебная коллегия Верховного суда отметила, что все ключевые обстоятельства дела по иску Долиной полностью выяснены. В связи с выявленной ошибкой в правоприменении суд счел возможным без возврата дела на новое рассмотрение отказать в удовлетворении требований певицы к Полине Лурье. Речь идет о признании недействительными предварительного договора купли-продажи от 24 мая 2024 года и основного договора от 20 июня 2024 года, а также о прекращении права собственности Лурье и восстановлении прав Долиной.

В конце марта Хамовнический районный суд Москвы встал на сторону Ларисы Долиной. Певица подала иск, утверждая, что стала жертвой обмана со стороны мошенников и заключила сделку с Полиной Лурье, будучи введенной в заблуждение. Суд отменил право собственности покупательницы на квартиру и вернул имущество артистке. Это решение поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций.

Адвокат Полины Лурье не согласилась с таким исходом и обратилась в Верховный суд России. В декабре высшая инстанция отменила предыдущие решения, признав Лурье законным собственником спорной квартиры в Москве.

