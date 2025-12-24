Медведь утащил ребенка из класса во время уроков

Фото: 5-tv.ru

Хищник не в первый раз заглядывает к детям.

Медведь проник на территорию школы в индийском штате Уттаркханд и утащил шестиклассника во время урока. Об этом сообщает The Star.

Зверь без опаски ворвался в здание школы и принялся ломать закрытые двери кабинетов, куда забились ученики и учителя. В итоге одна из дверей не выдержала, и медведь набросился на мальчика. Хищник пытался утащить его, но был вынужден отступить благодаря быстрым и скоординированным усилиям педагогов и других школьников. Несостоявшуюся добычу зверь бросил в кустах в школьном дворе.

Мальчик получил серьезные раны от когтей и клыков зверя. Один из учителей в разговоре с журналистами выразил недоумение по поводу бездействия школьной администрации: она до сих пор не обеспечила должную защиту детей, несмотря на недавний аналогичный случай в той же местности.

Это уже второе подобное происшествие за несколько дней. Ранее медведь напал на ученицу, возвращавшуюся домой после уроков. В ответ местные власти ввели обязательное сопровождение для всех школьников по пути в школу и обратно.

