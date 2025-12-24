Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре пяти торговых марок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
При этом у всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы.
Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок. Об этом РИА Новости рассказали в организации по итогам проведенного исследования закупленной продукции.
В исследовании принимала участие 21 продуктовая марка, однако бактерии обнаружили только в: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». При этом у икры «МорМер», «Горчаков» выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность — Прим. Ред.)
Также отмечается, что у всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк, а также не обнаружены паразиты и их личинки.
В икре «Москва на волне» было выявлено превышение норм технического регламента по количеству дрожжей. Изготовленная по ГОСТу икра марки «Деликатеска» не соответствует стандарту по количеству соли — 3,2% против принятых 4-7% в зависимости от сорта.
В продукции марки «365 дней», которая произведена по нормам технических условий Роскачества, выявлено превышение количества соли — по стандарту должно быть 2-5%, в икре обнаружили более 5%.
Кроме того, у марки «Авача» на банке указано «икра горбуши», но по ДНК-тесту это более дорогая икра кеты. Формально это нарушение технического регламента. В Роскачестве это назвали вероятной ошибкой на производстве.
По итогам исследования ряд производителей проводят внутренние проверки, дополнительную работу с персоналом и усиливают контроль качества продукции.
