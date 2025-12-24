В одной из столичных клиник рассказали о возможности ЭКО со спермой Павла Дурова

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Миллиардер связал ухудшение мужской репродуктивной функции в мире с экологическими проблемами.

Женщины могут бесплатно сделать ЭКО со спермой основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщили РИА Новости в одной из столичных клиник.

«Знаете, да, сперма, действительно, Павла Дурова», — рассказала сотрудница клиники, отвечая на вопрос, действительно ли их организация имеет сперму предпринимателя для ЭКО.

Также она добавила, что программу лично оплачивает Дуров.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, миллиардер предложил полностью оплатить лечение методом ЭКО для женщин моложе 38 лет, желающих забеременеть с использованием его спермы.

Как утверждает предприниматель, благодаря его донорству более 100 семей в 12 странах смогли стать родителями.

Дуров также отметил, что является отцом шестерых детей от трех партнерш. Он подчеркнул, что не разделяет детей, рожденных в результате личных отношений и с помощью донорских программ, и в будущем все они смогут претендовать на его наследство при подтверждении родства.

Основатель Telegram публично связал снижение количества сперматозоидов во всем мире с экологическими факторами, включая загрязнение пластиком, и заявил, что гордится своим вкладом в решение этой проблемы. Об этом писала британская газета Daily Mail.

