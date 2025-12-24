Винни-Пух отмечает 100-летний юбилей

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Кто вдохновил Милна на создание книг о медведе?

Винни-Пух сегодня отмечает юбилей! Знаменитому персонажу исполняется 100 лет.

Ровно один век назад британский писатель Александр Милн получил задание от газеты. Ему поручили написать детскую сказку к Рождеству. Как раз тогда Милн пришел со своим сыном Кристофером Робином в зоопарк. Там они увидели медведицу Винни. Она так понравилась мальчику, что в ее честь он решил назвать своего плюшевого медвежонка.

Эта история и вдохновила Александра Милна на создание книг о Винни-Пухе. Первая и, наверное, самая известная история познакомила читателей с героем, который с шариком в лапах отправился добывать мед у очень кусачих пчел.

