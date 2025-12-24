Жесткий дипломат в элегантном платье: Мария Захарова отмечает юбилей

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Она стала первой в истории России женщиной на посту официального представителя МИД.

Подобные острые дискуссии стали фирменным почерком наших дипломатов. На новый уровень международный диалог подняла Мария Захарова. Один из самых ярких профессионалов своего дела сегодня отмечает юбилей. Ее ироничные и точные фразы цитируют главные мировые издания. А необычный взгляд на происходящее в большой политике считают высшим пилотажем.

Захарова стала первой в истории страны женщиной на посту официального представителя МИД. Но ее работа не ограничивается хлесткими брифингами и пресс-конференциями. Между ними Мария Захарова находит время и для творчества. О жестком дипломате в элегантном платье — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Не в бровь, а в глаз. Мария Захарова превратила еженедельные брифинги для журналистов в отдельный жанр.

Метафоры, эпитеты в речи чиновников встретишь не часто. Сразу понятно: человек творческий.

«Всегда общаясь с тобой, я должен внутренне собраться, потому что твою реакцию на что бы то ни было прогнозировать невозможно. И это прекрасно», — отметил Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

И творчества в ней так много, что это выливается в самые неожиданные коллаборации.

Знаменитый рэпер Птаха в студии «Известий» читает нет, не рэп. А кантри-блюз. На эксперимент с новым музыкальным стилем Птаху вдохновили стихи Директора департамента информации и печати МИД.

«Единственная просьба у Марии была, это чтобы я не менял слова вообще. В рэп это не ложилось. Мы пытались разными путями, и так и сяк, не получалось. Короче, потом решили сделать джаз», — рассказал рэпер Давид Нуриев (Птаха).

Мягкая сила российской дипломатии не ограничивается стихами. Вот так она и пела в итальянском в МИДе. Дуэт с журналистом Винченцо Ларуссо был абсолютной импровизацией.

«Итальянцы испытывают к вам искреннее восхищение, как к выдающемуся политику, блестящей и красивой женщине с тонким чувством иронии», — сказал итальянский журналист Винченцо Лоруссо.

Умение говорить с миром на разных языках — из детства. Мария Захарова родилась в дипломатической семье.

Значительный период жизни Марии Захаровой связан с Китаем. Здесь работали ее родители. Мария Владимировна в совершенстве знает китайский язык.

Это было поздравление с Новым годом по китайскому календарю. В первый раз Мария Захарова попала в Пекин на свой день рождения. Вспоминает: декабрь, а снега нигде нет.

Отец работал в посольстве. Эксклюзивно съемочной группе «Известий» разрешили съемки на закрытой территории.

«Все, что нужно для жизни: парк, кинотеатр под открытым небом. И даже детские площадки. Сотрудники посольства живут в трехэтажных домах. А это общеобразовательная школа при посольстве. Сегодня суббота, наверное, закрыто», — показал корреспондент.

«Я была маленькой девочкой, только пошла в школу. Но меня родители активно вовлекали в разговоры. Никогда не говорили «выйди, тут вот взрослые разговоры», — вспоминает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Высшее образование получала в МГИМО. По диплому — журналист-международник. Это эксклюзивные кадры: студенческий билет и зачетка Захаровой с пятерками по экономике, стилистике, зарубежной литературе.

«Когда пришла Мария, ее спросили, а вы на журналистику, какой язык хотите изучать? И она сказала китайский, что, конечно, немножко поразило всех членов комиссии», — вспомнил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Потом — работа в МИДе, кандидатская диссертация. Нью-Йорк, должность пресс-секретаря нашего постпредства при ООН. Десять лет назад была назначена Директором департамента информации и печати. Первой женщиной на посту официального представителя МИД.

«Мария Владимировна — символ эпохи», — отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Ее наступательная, хлесткая манера доносить правду о нашей стране и разоблачать многочисленные фейки показала свою эффективность», — рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Андрей Келин.

Журналистскому пулу повезло: Мария Захарова в доступе для комментариев и в кулуарах генассамблеи ООН, и на борту правительственного ИЛа. И на переговорах в КНДР.

— Вы 24 часа в сутки на связи с журналистами. Вы комментируете, отвечаете.

— Это сейчас нужно как воздух. Потому что столько фейков и столько дезинформации, которая уже превратилась в извращенное толкование происходящего, что если есть возможность и заинтересованность в получении этой информации — мы должны использовать это буквально как шанс.

И она использует. Чтобы позицию России отчетливо слышали во всем мире. На всех языках и площадках.

