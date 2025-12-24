Водителей будут лишать прав за сокрытие номеров с помощью специальных приборов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Даже если оборудование не работает.

Верховный суд РФ разъяснил ответственность за езду с приборами, которые позволяют скрыть номер. В этом случае водителя будут лишать прав.

Некоторые автовладельцы идут на разные хитрости, чтобы нарушать правила, но при этом не попадаться. Технически продвинутые устанавливают регистрационные знаки с оборудованием, которое позволяет закрывать их шторками или переворачивать. И вот теперь само по себе наличие такого механизма будут считать серьезным нарушением. Даже если оно не работает.

