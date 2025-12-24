Мощный взрыв произошел на одной из трасс в Италии
Фото, видео: 5-tv.ru
Движение на участке трассы перекрыто.
Мощный взрыв произошел на одной из трасс в Италии. На автомагистрали Милан – Неаполь столкнулись два большегруза. Один из них перевозил сжиженный газ. Через несколько секунда после удара в воздух поднялся огромный огненный шар. Пламя было видно на большом расстоянии.
Сразу несколько машин загорелись. По предварительной информации, водители грузовиков успели покинуть кабины в последний момент. Движение на участке трассы перекрыто.
