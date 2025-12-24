Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

На родине генсека НАТО прозвали «тефлоновым» — за то, что ему сходили с рук многие скандалы.

В очередной раз подтверждается намерение Евросоюза продолжать военное противостояние и наращивать поставки оружия киевскому режиму. А одним из главных идеологов «войны до последнего украинца» уже без преувеличения называют генсека НАТО.

Марк Рютте открыто рассуждает о возможности отправки европейских войск в зону конфликта. Но, как оказалось, речь может идти вовсе не о защите безопасности запада. Какие цели на самом деле преследует один из самых скандальных чиновников ЕС, и почему Рютте называют «тефлоновым» — узнал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Вот уж действительно парадокс: пока Россия и США пытаются найти мирное решение украинского конфликта, в Европе наоборот — говорят о войне. Генсек НАТО тому яркий пример. Марк Рютте не просто теоретически допустил, что сапоги европейских военных будут маршировать по Украине, а даже подтвердил: такие планы есть.

«Некоторые европейские страны дали понять, что готовы отправить свои войска. Сейчас ведется работа над тем, как именно должна быть выстроена эта „коалиция желающих“. Как могла бы выглядеть дислокация? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе? Все эти элементы сейчас прорабатываются», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

А ведь недели не прошло с прямой линии президента РФ Владимира Путина, которую на западе чуть ли под лупой рассматривали. Российский лидер, комментируя заявления западных политиков, в том числе того же Марка Рютте, о некой «российской угрозе», иронично спросил: что они там несут?

«Я, например, лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО, господином Рютте. Он бывший премьер-министр Нидерландов. Я когда-то ездил туда с визитом, мы общались. Умный человек. Вот я знаю. Умный, системный. Ну чего он несет? Мне так хочется спросить: слушай, ну чего ты говоришь про войну с Россией?» — сказал президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

Так с чего тогда умный и системный Марк Рютте твердит о войне и солдатах? Вряд ли так быстро с ума сошел на новом для себя посту. Может, ответ кроется в деталях? В том же интервью изданию Bild генсек НАТО начал расхваливать немецких оружейников. Вполне конкретную компанию.

«Я недавно был в Германии, когда Rheinmetall открыла крупный завод по производству боеприпасов, который выпускает 350 тысяч снарядов в год. Это имеет решающее значение для наших вооруженных сил и, кстати, также для Украины», — сказал Рютте.

Ну еще бы, акции того же Rheinmetall до 2022-го и после — как небо и земля. Рост с 80 долларов до полутора тысяч за штуку. А сколько таких компаний или банков в Европе, которые фактически наживаются на украинском конфликте? И все заявления, и действия Рютте очень похожи на банальное лобби.

«Он крайне противоречивая фигура. Он — неэффективный лидер. И собственные граждане в Нидерландах сейчас им крайне недовольны. Власти на западе сегодня заботятся не об интересах граждан, а об интересах крупных банков и своих доноров. Они не действуют в интересах общего блага — и это их главная ошибка», — отметил военный аналитик (США) Майк Харрис.

Быть лоббистом для Марка Рютте вообще не в новинку. Еще будучи премьер-министром Нидерландов, в 2017-м его обвиняли в том, что он пытался протолкнуть закон о снижении налогов для крупных корпораций. В выигрыше оставались, например, британские Shell и, внимание, Unilever, где Марк Рютте, по стечению обстоятельств, работал до начала своей политической карьеры.

«Если посмотреть на структуры НАТО, Европейского союза, различных европейских правительств или, если уж на то пошло, правительства США, то грань между частными и общественными интересами там чрезвычайно тонкая. Скажем прямо: люди не доходят до таких высот, не обслуживая интересы корпоративных структур, которые и финансируют все эти институты», — сказал бывший советник Конгресса США, специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас.

На родине в Нидерландах Марка Рютте даже прозвали «тефлоновым», потому что скандалов во время его премьер-министерской работы было предостаточно, но к Рютте они почему-то не липли. Например, Рютте пришлось оправдываться перед журналистами после возбуждения уголовного дела о странных закупках его правительством медицинских масок во время пандемии по завышенным ценам. Странно, но поверили.

«Я стараюсь говорить правду. Мне только что задали вопрос: был ли я сам вовлечен в начале апреля 2020 года в эту историю, знал ли я об этом? И я могу лишь повторить то, что уже сказал: мое впечатление — что нет. Я всегда стараюсь говорить правду — на этом и заканчивается мой ответ», — говорил тогда Рютте.

Вообще, Марк Рютте никогда не был красноречив. Нидерландские СМИ обвиняли своего премьер-министра в том, что он часто уходил от ответов или вообще вводил прессу в заблуждение. Или как вам такой перл от Рютте, который в итоге стал мемом.

«У меня нет абсолютно никаких активных воспоминаний об этом», — высказался Марк Рютте.

А вот чтобы забыть об этом активном воспоминании, Рютте приложил максимум усилий. Сайты подчищены, на это обратили внимание журналисты, но интернет помнит все. В 2014-м в интервью женскому журналу Viva тогда еще премьер-министр Нидерландов довольно откровенно заявил, что хотел быть бисексуалом*, потому что тогда «весь мир хочет тебя», любит ходить голым по дому. При этом Рютте не женат, детей нет. А вот вопросы есть.

«Как минимум, Рютте является защитником таких ультралиберальных ценностей, которые сложно назвать ценностями на самом деле», — сказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Пожалуй, самый громкий скандал с участием Рютте разразился в 2021-м. Тысячи семей были необоснованно обвинены налоговой службой в мошенничестве при оформлении детских пособий. От родителей потребовали вернуть деньги. Правительство Рютте вновь ушло в отставку. Но и тут «тефлоновый» Марк устоял. А теперь Рютте очень желает поиграть в войну.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России